الجمعة 01 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كوريا الشمالية: سنقف مع روسيا حتى النصر

كوريا الشمالية، فيتو
كوريا الشمالية، فيتو

 قال وزير خارجية كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قابل للانفجار في أي لحظة، مضيفا: نحتاج لتعزيز أسلحتنا النووية.

وتابع وزير خارجية كوريا الشمالية: العلاقات العسكرية مع موسكو لا تقهر.. وسنقف مع روسيا حتى النصر.

 

نشر كوريا الشمالية لـ 10 آلاف جندي شرق روسيا

 وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين الماضي، نشر كوريا الشمالية لـ 10 آلاف جندي شرق روسيا للتدريب، لافتة إلى أن بعضهم انتقل بالفعل قرب أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، أشار البيت الأبيض، إلي أن  القوات الكورية الشمالية التي تتدرب حاليا في روسيا تصبح أهدافا عسكرية مشروعة إذا شاركت في القتال في أوكرانيا.

 

قوات كوريا الشمالية بروسيا أهداف مشروعة إذا شاركت القتال في أوكرانيا

 وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين: "إذا قرر هؤلاء الجنود الكوريون الشماليون الانضمام إلى القتال ضد أوكرانيا، فسيصبحون أهدافا عسكرية مشروعة"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أكدت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي للمرة الأولى حيازتهما أدلة على وجود "آلاف" الجنود الكوريين الشماليين في روسيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في فيديو نشرته وسائل إعلام أمريكية: "لدينا الدليل على أن قوات كوريّة شمالية توجهت إلى روسيا".

 

انتشار الجنود الكوريين في روسيا للتدريب  

 وأضاف: "ما الذي تقوم به بالضبط؟ سنرى.. إذا كانوا يعتزمون المشاركة في الحرب باسم روسيا، فهذه مسألة خطيرة جدا".

وأكد مسؤول أمريكي كبير، أن آلاف الجنود الكوريين الشماليين انتشروا في روسيا للتدرب، مضيفا أن واشنطن لا تعرف ما ستكون عليه مهمتهم أو ما إذا كانوا سيذهبون للقتال في أوكرانيا".

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