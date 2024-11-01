الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مزارع يتخلص من حياته شنقا داخل حظيرة مواشي في إسنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 أقدم مزارع مهتز نفسيًا على التخلص من حياته شنقًا بواسطة حبل داخل حظيرة مواشي بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر.

 

تفاصيل الواقعة 

 بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بالعثور على جثة مزارع يدعى «ا.ح» يبلغ من العمر 37 عاما تخلص من حياته شنقًا داخل حظيرة مواشي بناحية قرية باويل بدائرة إسنا الأمنية.

وأفادت التحريات الأولية بأن الرجل الثلاثيني يعاني من اضطراب نفسي ويعمل  مزارع، وقام بإحضار حبل وربطه في "فلقة" النخيل المتواجدة بحظيرة المواشي خاصته وأقدم على إنهاء حياته ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.


جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر وتم انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر اسنا مهتز نفسيا مزارع مهتز نفسي رجل يتخلص من حياته شنقا أمن الأقصر وزارة الداخلية الأمن

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يبحث ازدواج طريق "مصر - أسوان" الزراعي

أورام الأقصر تكرم السيدات المتعافيات من سرطان الثدي (صور)

جامعة الأقصر تعقد ندوة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية بكلية الألسن

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

أرني سلوت يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

محمد رمضان يصل الجونة لإحياء حفل ختام المهرجان

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

مانشستر يونايتد يعلن التعاقد رسميا مع مدربه الجديد مقابل 9.2 مليون إسترليني

منوعات

المزيد

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات البرتغالي روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

معنى كنود، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 6 من سورة العاديات

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads