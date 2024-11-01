مزارع يتخلص من حياته شنقا داخل حظيرة مواشي في إسنا
أقدم مزارع مهتز نفسيًا على التخلص من حياته شنقًا بواسطة حبل داخل حظيرة مواشي بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر.
تفاصيل الواقعة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغ للنجدة بالعثور على جثة مزارع يدعى «ا.ح» يبلغ من العمر 37 عاما تخلص من حياته شنقًا داخل حظيرة مواشي بناحية قرية باويل بدائرة إسنا الأمنية.
وأفادت التحريات الأولية بأن الرجل الثلاثيني يعاني من اضطراب نفسي ويعمل مزارع، وقام بإحضار حبل وربطه في "فلقة" النخيل المتواجدة بحظيرة المواشي خاصته وأقدم على إنهاء حياته ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر وتم انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن عقب التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
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