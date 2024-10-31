الخميس 31 أكتوبر 2024
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محافظ الأقصر يبحث ازدواج طريق "مصر - أسوان" الزراعي

محافظ الأقصر يبحث
محافظ الأقصر يبحث ازدواج طريق "مصر - أسوان " الزراعى

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعا بشأن التخطيط لمشروع ازدواج طريق مصر - أسوان الزراعى بدءا من كوبري البغدادى وحتى كمين الطود، وإزالة العوائق التي تمنع مسار المشروع، ومناقشة آليات إتمام المشروع والتعاون بين الجهات المختلفة.

مشروع الطريق الزراعي في الأقصر 


وخلال الاجتماع وجه محافظ الأقصر بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع الحلول الفورية لاستكمال المشروع قبل نهاية شهر ابريل المقبل، كما وجه بالنزول الميدانى للطريق والبدء الفورى لعمل الصيانة للاتجاه الثاني من الطريق لعدم إعاقة حركة المركبات والمواطنين خلال تنفيذ المشروع.


حضر الاجتماع ممثلى الري والهيئة العامة للطرق " المنطقة الثامنة" ومديرية  الطرق والشركة المصرية للاتصالات والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مدينة الطود.

 

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