الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

 شهدت أسعار الذهب، استقرارا في الأسواق، ببداية تعاملات اليوم الجمعة 1 نوفمبر  2024.

أسعار الذهب اليوم 

وننشر أسعار الذهب اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية ووفقا لآخر تحديث لها، بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4325 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3244 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30280 جنيهًا.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اسعار الذهب اليوم الجمعه اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب اليوم الذهب اليوم الجمعة الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21

مواد متعلقة

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

رسميًّا البنك المركزي المصري يعلن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

صعود مؤشر الذهب عالميًّا والأونصة تواصل حصد المكاسب

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

البورصة المصرية، صعود مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب

هبوط مؤشر الدولار «Dollar Index» خلال التداولات العالمية

البورصة المصرية، صعود جماعي وقطاع البنوك يستحوذ على 21.60 % بمنتصف التداولات

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

لوقف حرب غزة ولبنان، رسائل وتحذيرات رئاسية لقادة فرنسا وهولندا والجزائر والاستخبارات الأمريكية

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس

ضبط 3 أجانب بتهمة غسل 200 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

100 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل التقديم على شقق جنة مصر

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

منوعات

المزيد

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد

المزيد

انفوجراف

قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads