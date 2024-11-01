ختام فعاليات الأسبوع 11 لبرنامج "وعى" بأسوان (صور)

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ختام فعاليات الأسبوع الحادى عشر لبرنامج "وعى" للتوعية المجتمعية، والذى استهدف أهالى قريتى وادى الصعايدة والرمادى قبلى بمركز إدفو، وقرية بلانة بمركز نصر النوبة، وقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو.

يأتى ذلك استمرارًا لفعاليات وأنشطة مبادرة الرئيس السيسى للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".

ضرورة تكثيف الجهود والدعم اللازم

ووجه الدكتور إسماعيل كمال إلى ضرورة تكثيف الجهود والدعم اللازم لمواصلة وإنجاح فعاليات وأنشطة هذا البرنامج الحيوى والذى يتم تنفيذه برعاية وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى، وبرنامج الأغذية العالمى (WFP) من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة ورفع الوعى والثقافة لدى المواطنين بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبه أشار خالد عبد الجليل مسئول المشاركة المجتمعية بوحدة المحافظة والمشرف العام على البرنامج بأنه بناءًا على تكليفات محافظ أسوان يتم الإهتمام بتنظيم حزمة من الجلسات وندوات التوعية داخل القرى والنجوع بهدف توصيل أكبر إستفادة ممكنة لكافة الفئات العمرية من السيدات والرجال والشباب من الجنسين والأطفال وذوى الهمم حيث يتم عرض موضوعات الزواج المبكر، وتنظيم الأسرة، وصحة الأم والطفل، ومناهضة الختان وسط مشاركة كبيرة وإقبال من الأهالى.

أضاف أن جلسات "وعى" تساهم فى التعرف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية للعمل على تلبيتها وضمان حصول المواطنين على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بكافة قطاعات العمل العام.