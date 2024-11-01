الجمعة 01 نوفمبر 2024
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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم (إنفوجراف)

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024).

درجات الحرارة اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس  ودرجات الحرارة  اليوم الجمعة، وتوقعت أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغری 18 العظمى 25° الوجه البحري مش زشدففود 24° السواحل الشمالية الغربية 20° 23° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 19 25° جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاأحمر 20 28 شمال الصعيد 15 حالة الطقس 26 جنوب الصعيد توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 01 توفمبر 2024 17° 29 29° WWW.IDSC.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎


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