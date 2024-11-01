الجمعة 01 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على سر اختفاء مطربي المهرجانات من السوشيال ميديا والظهور إعلاميًا

حفلات المهرجانات
حفلات المهرجانات

 وقعت الفترة الماضية، الكثير من الأزمات بسبب تصريحات، عدد من مطربين المهرجانات، أثناء ظهورهم في أحد البرامج التلفزيونية، بالإضافة للخروج عن النص، في المزاح بين بعضهم عبر منصات السوشيال ميديا.

في هذا السياق، تدخلت نقابة المهن الموسيقية، لإنقاذ الوضع العام لظهور بعض نجوم المهرجانات، الذى تكررت لهم أزمات، بعد تصريحاتهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر من داخل نقابة المهن الموسيقية، إن النقابة حذرت بشكل عام كافة المطربين، من الخروج عن النص واستفزاز الجمهور، بسبب الحديث عن أموالهم الباهظة والحديث عنها. 

 

 وأكد المصدر، أن الفنان مصطفى كامل، تواصل مع عدد كبير من بعض المطربين، الذى أحيوا حفلات خارج مصر، في الآونة الأخيرة، ونشروا فيديوهات وهم يتراهنون بالأموال وقال لهم:"عيب لما نجوم زيكم يتكلموا بالطريقة دي قدام الناس وطول الوقت استفزازات بدون مبرر، رجاء عدم المازح بهذه الطريقة". 

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