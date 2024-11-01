الأمن يكشف غموض اختفاء «طفل المراغة» بسوهاج

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات غموض اختفاء طفل في مركز المراغة بسوهاج، وتبين أنه كان يلهو مع أصدقائه دون علم أسرته.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا استغاثة بشأن تغيب (طفل - مُقيم بمركز المراغة بسوهاج).

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وباستدعاء والدة المتغيب (ربة منزل – مقيمة بذات العنوان).

وبسؤالها قررت بغيابه عقب خروجه للهو بمحيط المنزل، وفى وقت لاحق تبين عودته للمنزل وأفاد بأنه كان رفقة أصدقائه بدائرة المركز دون علم والدته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.