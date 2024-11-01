مصدر: انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد
كشف مصدر مسئول، عن انتهاء المهلة الممنوحة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد، مشيرا إلى أن اعتبارا من اليوم ستيم اعتبار غير الحاصلين علي بطاقات الإعفاء مخالفين ويتم تطبيق الإجراءات القانونية قبلهم.
وكانت في وقت سابق حددت وزارة الداخلية، 31 أكتوبر آخر مهلة لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد.
ودعت وزارة الداخلية، الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة سرعة استخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية لتوفيق أوضاعهم قبل نهاية المهلة الأخيرة المحددة( 31/10/2024 )، تجنبًا لاعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
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