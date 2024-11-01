خصم 50% على رسوم إقامة المناسبات الاجتماعية بالمواقع الأثرية لهذه الفئة، تعرف عليها

قرر المجلس الأعلى للآثار منح العاملين بوزارة السياحة والآثار نسبة خصم 50 % على إقامة المناسبات الاجتماعية داخل المواقع الأثرية المسموح بإقامة فاعليات بها، وذلك لهم ولأقاربهم من الدرجة الأولي فقط.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وأكد الدكتور محمد اسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام بمدينة كولون بألمانيا 113 ألف زائر.

معرض قمة الهرم: حضارة مصر

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن معرض قمة الهرم: حضارة مصر القديمة المقام بمدينة شنغهاي بالصين استقبل ما يقرب من 724 ألف زائر.