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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل مشاركة هدى المفتي في موسم رمضان 2025

هدى المفتي
هدى المفتي

 تستعد الفنانة هدى المفتى للمشاركة فى موسم رمضان 2025، بمسلسل مكون من 15 حلقة سيُعرض على شاشة MBC.

مسلسل هدى المفتي في رمضان المقبل، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

وقدمت هدى المفتي فى مسلسل مطعم الحبايب شخصية وديدة المليئة بالحيوية والتأثير الإيجابي، وجسدت الفتاة العفوية التي تحمل بداخلها روحًا مرحة، وفي نفس الوقت تتحمل مسؤوليات كبيرة في علاقتها مع زملائها في المطعم.

 

من أبرز اللحظات التي عكست قوة شخصية “وديدة” عندما علمت أن طاقم المطعم يخطط للرحيل. انفعلت جدًا وأثرت في الجميع بخطبة عاطفية ذكرتهم فيها بأنهم عائلة واحدة وأن عليهم الوقوف معًا في الأوقات الصعبة. هذه اللحظة أكدت على مدى تعلق وديدة بالمطعم والعاملين به.

 

مسلسل مطعم الحبايب من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار وسامي مغاوري.

 

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