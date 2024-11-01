الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بيرسي تاو ورضا سليم يدخلان حسابات كولر أمام سيراميكا غدا

بيرسي تاو، فيتو
بيرسي تاو، فيتو

 الأهلي، يدخل الثنائى رضا سليم وبيرسي تاو لاعبا الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي حسابات الجهاز الفني فى مباراة سيراميكا كليوباترا المرتقبة غدا السبت فى افتتاحية مشوار الفريقين بالدوري.

غاب الثنائى عن مباراة العين لإعتبارات فنية بتواجدهما على مقاعد البدلاء ولكن  قد يتواجد بقوة فى حسابات الجهاز الفني فى مباراة الغد فى اطار سياسة التدوير بين اللاعبين فى الخط الامامي.

كما يخضع اشرف داري مدافع الاهلي للفحص الطبي قبل انطلاق مران فريقه مساء اليوم الجمعة من اجل تحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه فى مباراة سيراميكا المرتقبة غدا السبت حيث اشتكى اللاعب من الاصابة بآلام فى كاحل القدم ويخضع للمزيد من الفحوصات الليلة.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق من أجل دراسة فريق سيراميكا قبل لقاء الفريقين غدا السبت.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لضربة البداية فى مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء الغد، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل مباريات الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة سيراميكا غدا

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدوري

الأكثر قراءة

قرار جمهوري هام ورسائل قوية من السيسي للمصريين

لوقف حرب غزة ولبنان، رسائل وتحذيرات رئاسية لقادة فرنسا وهولندا والجزائر والاستخبارات الأمريكية

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، آخر تحديث بعد مفاجآت أمس

100 ألف جنيه جدية حجز، تفاصيل التقديم على شقق جنة مصر

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

بدء تفعيل قرار منع قطارات الصعيد من دخول رمسيس

منوعات

المزيد

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

أم تتخلص من حياتها مع طفليها بالقفز في شلالات نياجرا، والسر ابنتها مكة

متحدث الكرملين مش عارف ينطقه، روسيا تغرم "جوجل" مبلغا خياليا يفوق حجم الاقتصاد العالمي

فريق علماء يرمم وجه مصاصة دماء مدفونة منذ 400 عام (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور

بالأرقام، تعرف على حجم صادرات مصر من المانجو

خطوات الاستعلام عن المقبولين بوظائف الهيئة القومية للبريد

المزيد

انفوجراف

قواعد عسكرية إسرائيلية يستهدفها حزب الله (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير السعي إلى صلاة الجمعة أو تركها؟

ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟ دار الإفتاء تجيب

هل ورد دعاء الجمعة عن النبي وهل له صيغة محددة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads