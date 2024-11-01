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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم بشارع قصر العيني

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت النيابة العامة المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في مطعم مشويات بشارع قصر العيني بمحافظة القاهرة، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت إشارة وردت من النجدة، لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، مفادها نشوب حريق داخل مطعم مشويات بشارع قصر العيني

ودفعت قوات الحماية المدنية بعربات الإطفاء لموقع الحريق، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها للأماكن المجاورة، وتمت عملية السيطرة على النيران وإخمادها.

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النيابة العامة محافظة القاهرة القصر العينى الحماية المدنية

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