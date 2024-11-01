الجمعة 01 نوفمبر 2024
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اقتصاد

هافال تطرح سيارات 2025 بالسوق المصري

سيارات هافال
سيارات هافال

يواصل السوق المصري، استقبال موديلات 2025، قبل بداية العام الجديد، وكانت هافال أبرزت السيارات التي تطرح خلال الايام القادمة بعدما  نشرت صور تشويقية تشير الى الطرح الجديد محليا.

مواصفات هافال جوليان برو

وحصلت سيارات هافال علي  محرك سعة 1500 سي سي تيربو بقوة 148 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وجر أمامي وناقل حركة 7 سرعات ديوال كلاتش، كما تأتي بخزان وقود سعة 55 لتر واقتصادي في الوقود بواقع 13.7 كم لكل لتر وقود مع سرعة قصوى تبلغ 185 كم في الساعة وتسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 9.6 ثانية. 

 أسعار سيارات  هافال بمصر

وتوفر هافال  3 طرازات، بالسوق المحلي وهم سيارات هافال جوليان وسيارات هافال جوليان برو وسيارات هافال H6، تصل أسعارهم كالتالي:

فئة هاي ديلوكس بسعر: مليون و480 ألف جنيه.

أسعار سيارات هافال H6 الجديدة 

وحدد سعر السيارة كالتالي  :
ستاندرد بسعر مليون و400 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
ديلوكس مليون و520 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
ديلوكس SR مليون و550 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
هاي ديلوكس بسعر مليون و680 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

محرك هافال H6

وحصلت سيارات هافال علي محرك قوي سعة 1500 سي سي يولد قوة 152 حصانًا عند 5,600-6,000 لفة في الدقيقة، و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1,400-3,000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة من 7 سرعات -  WET DCT 7 سرعات لتوفر السيارة آداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان في أي سيناريو للوقوف. 

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