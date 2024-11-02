شروط فتح الحساب الجاري في البنك الزراعي

وضع البنك الزراعي عددًا من الشروط اللازمة لفتح الحساب الجاري للعملاء.

وتشمل قائمة الشروط والأحكام لفتح الحساب الجاري في البنك الزراعي ما يلي:

يتم فتح الحساب للأشخاص الاعتبارية.

يتم السحب من هذا الحساب بواسطة شيكات يسحبها العميل على البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب الجاري للشخصيات الاعتبارية 1000 جنيه.

وتشمل قائمة من لهم حق فتح الحساب ما يلي:

الشخصيات الاعتبارية فقط.

أما المستندات المطلوبة لإتمام عملية فتح حساب جاري للشركات في البنك الزراعي، فهي تضم:

بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (تختلف حسب نوعها).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل