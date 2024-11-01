رفع 50 طنا من المخلفات والقمامة بقنا
شنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، حملة نظافة بشوارع المدينة وذلك ضمن فعاليات مبادرة (نظافة بلدنا مسؤولية الجميع) التي أطلقتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط برئاسة عزت السيد قناوي رئيس المركز.
رفع المخلفات من شوارع فرشوط
وأكد رئيس المدينة أنه بعد الإنتهاء من رفع المخلفات من شوارع المدينة تم البدء في حملة نظافة لرفع المخلفات والتراكمات ورفع حوالى ٥٠ طن مخلفات وقمامة بنطاق الوحدة المحلية بقرية العسيرات شملت كلا من (القبيب - العسيرات) والعمل مستمر حتى نهاية الأسبوع، وذلك حفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للقرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.