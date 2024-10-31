الخميس 31 أكتوبر 2024
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جامعة جنوب الوادي تناقش التطبيق الإلكتروني للأمن الإداري بالمستشفيات الجامعية

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

ناقشت جامعة جنوب الوادي آليات عمل التطبيق الالكتروني للأمن الإداري بالمستشفيات الجامعية،وذلك لأهمية حوكمة منظومة الأمن بالمستشفيات الجامعية وتوفير اقصى درجات الأمن والسلامة لنزلاء المستشفيات والأطقم الطبية والعاملين.

 

وأشارت الجامعة في بيان لها ان التطبيق يتضمن قواعد بيانات كاملة عن افراد الامن الاداري بالمستشفيات وتوزيعهم على مختلف الاقسام واماكن النقاط الامنية،وآليات وخصائص التطبيق والصلاحيات الممنوحة للمعنيين.

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