جامعة جنوب الوادي تناقش الموقف التنفيذي لمشروع رسم الخرائط الدقيقة للمرافق (صور)

عقدت جامعة جنوب الوادي اجتماعا لمناقشة حجم الإنجاز في مشروع (رسم الخرائط الدقيقة لشبكات المرافق بالجامعة)، وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والقيادات الإدارية.

توفير قاعدة بيانات بقنا

وأكدت الجامعة في بيان أن هذا المشروع يستهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة لمختلف مرافق الجامعة ( المياه – الصرف الصحي – الكهرباء- الإنترنت) وتحقيق التكامل واستدامة الخدمات، مشيرا لأهمية توافر كافة المعلومات لتحقيق خطط التطوير والتحسين والتنسيق بين مختلف الكليات ذات الصلة لتحقيق الأهداف المنشودة من المشروع.

تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية

واستعرضت الجامعة الخطوات التي تم إنجازها في المشروع، وقدمت عرضا تقديميا لخرائط المرافق الأساسية بالجامعة كما تناولت بالشرح الاحتياجات المستقبلية لعمل قراءات حقلية لاستكمال باقي مراحل المشروع.

وأكدت أهمية المشروع في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية للجامعة وتوفير مرجع دقيق للبنية التحتية بالجامعة.

وفي ختام الاجتماع وجهت الجامعة الشكر لفريق العمل على حجم الإنجاز في المشروع.