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محافظ الإسكندرية يعلن رفع حالة الطوارئ القصوى بعد تحذيرات الأرصاد الجوية

رفع حالة الطوارئ
رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لسقوط الأمطار، فيتو

أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق مُتفرقة من المُحافظة.


وشدد المحافظ على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ، والدفع بسيارات رفع المياه والبدالات، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، والتأكيد على رفع أي مُخلفات، أو نواتج حفر، بصفة مُستمرة؛ منعًا لإنسداد الشنايش.


كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.


يذكر أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

 

حالة الطقس اليوم

تضرب البلاد اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة ورعدية ببعض المناطق.

وناشدت هيئة الارصاد الجوية، المحافظات التي ستشهد سقوطًا للأمطار اليوم باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار.

ووجهت الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين أبرزها: القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.

 

أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى

وتسقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة قد تكون رعدية اليوم على "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية".

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من "المنوفية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية".


وتسقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

 

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