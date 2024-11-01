حكام مباريات اليوم الجمعة 1 - 11 - 2024، أبرزها محمد عادل للزمالك والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباريات، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدير محمد عادل مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي، في افتتاح مشوار الأبيض في مسابقة لدوري المصري، فيما يدير محمود البنا مباراة بيراميدز ضد بتروجيت فيما يتوليى عبد العزيز السيد صافرة مباراة فاركو ضد الاتحاد السكندري.

حكام مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

حكام مباراة بيراميدز ضد بتروجيت

حكام مباراة فاركو ضد الاتحاد