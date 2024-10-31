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رياضة

روما يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي على حساب تورينو

روما، فيتو
روما، فيتو

الدوري الإيطالي، استعاد فريق روما ذاكرة الانتصارات في بطولة الدوري الإيطالي، بعد ما فاز على ضيفه تورينو، بهدف وحيد دون رد.

ونجح روما في استعادة نغمة الانتصارات بعدما فشل في الفوز خلال آخر 3 مواجهات بالدوري الإيطالي، حيث تعادل مع مونزا وخسر أمام كل من، إنتر ميلان وفيورنتينا.

 

روما يفوز على تورينو بهدف ديبالا

واستضاف الجيلاروسي  نظيره تورينو، مساء الخميس، على ملعب الأولمبيكو، في إطار لقاءات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، الهدف الوحيد للجيلاروسي، في الدقيقة 20.

موقف روما وتورينو في الدوري

ووصل رصيد فريق العاصمة الإيطالية بهذا الفوز إلى 13 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالي فيما توقف رصيد فريق تورينو عند 14 نقطة، في المركز التاسع بجدول ترتيب الكالتشيو.

 

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