فيورنتينا يكتسح روما بخماسية في الدوري الإيطالي

اكتسح فيورنتينا ضيفه روما بخمسة أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء الهدف الأول لنادي فيورنتينا في وقت مبكر من المباراة عن طريق مويس كين في الدقيقة التاسعة، لينجح بلتران من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

ونجح نادي روما من إحراز الهدف الأول والوحيد له في المباراة عن طريق مانو كونيه في الدقيقة 39، ليرد عليه لاعب نادي فيورنتينا مويس كين بالهدف الثالث في الدقيقة 41.

الهدف الرابع جاء في الدقيقة 52 بأقدام إدوارد بوف، قبل أن يضع هوميلس الهدف الخامس في مرماه في الدقيقة 71 لتصبح النتيجة 5/1.

وبهذا الانتصار الكبير يرفع نادي فيورنتينا رصيده من النقاط إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما يأتي نادي روما في المركز الـ11 برصيد 10 نقاط.