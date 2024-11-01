خريطة التلاوات اليوم أول أيام التوقيت الشتوي بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الجمعة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورتي الضحى والشرح 5 ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الكهف 30 ق.

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة طه 30 ق.

11:26 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة النساء 15 ق.

12:25 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ سيد عبد الشافي هلال وما تيسر من سورة الصافات 30 ق.

13:05 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي وما تيسر من سورتي الأنبياء/ الحج 30 ق.

14:25 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة الزمر 10 ق.



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 14:50

مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى من سورة المؤمنون 2 ق.



16:40 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتى الجن /المزمل 13ق.



17:13 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ حلمى الجمل / وما تيسر من سورة النور 30 ق.



17:47 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة إبراهيم 15ق.



18:31 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورتى هود/ يوسف 30 ق.



19:31 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي/ وما تيسر من سورة المائدة 30 ق.



22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / عثمان الشبراوى وما تيسر من سورتى الأحزاب/ قصار السور 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ مصطفى إسماعيل / وما تيسر من سورتى النجم/ القمر 42 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ هاشم هيبة / وما تيسر من سورة الحجرات 44 ق.



01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ حمزة مغازى وما تيسر من سورة المزمل 15 ق.



3:29 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد الصيفى وما تيسرمن سورة التوبة.