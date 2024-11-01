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ثقافة وفنون

لبلبة تكشف عن موقف محرج تعرضت له بسبب الفستان في مهرجان دولي (فيديو)

الفنانة لبلبة، فيتو
الفنانة لبلبة، فيتو

لبلبة، كشفت الفنانة لبلبة، عن تعرضها لموقف محرج بسبب فستان كانت ترتديه في مهرجان العالم العربي بفرنسا.

 

موقف محرج للفنانة لبلبة

وقالت لبلبة خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "كنت في مهرجان العالم العربي وطلعت على المسرح علشان اتسلم الجائزة وجيت أحيي الناس والجائزة في يدي تفاجأت بشيء من ضهري غريب تفاجأت بالسوستة بتاعت الفستان بتتفتح لوحدها".
 

إنقاذ الفنانة لبلبة بعد أزمة الفستان

وتابعت لبلبة: "كنت واقفة وأحيي الجمهور روحت حاطة الجائزة على صدري لإن الفستان كان هيقع بسبب فتح السوستة فلقيت حد من لجنة التحكيم ورا شال جاكيتته ولبسها لي وما قدرتش أنسى اليوم ده أبدًا".
 

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لبلبة الفنانة لبلبة منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى فرنسا مهرجان العالم العربي

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