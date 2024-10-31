الخميس 31 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

لبلبة تكشف عن فيلم كانت تخجل من المشاركة فيه (فيديو)

الفنانة لبلبة، فيتو
الفنانة لبلبة، فيتو

أفلام لبلبة، قالت الفنانة لبلبة:"أنا عملت 93 فيلم، ولسه فيه فيلمين هيتعرضوا، واللي بيقول إني مثلت 51 فيلم بس كذابين".

 

الجيل الفني الحالي 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي المذاع على قناة "أون": "أنا باستغرب الفنانين الجداد بيهتموا جدًّا بالسوشيال ميديا، وفرحانين بنفسهم إنهم عملوا حاجات على الإنترنت، بس المهم مش ده، ولكن إيه اللي هيقدموا وهل هيستمر ولا لأ، أصعب حاجة في الفن الاستمرارية، والناس تشوفني في حاجة مختلفة".

رؤية لبلبة الفنية

ولفتت: "أنا أحب الناس تشوفني في عمل مختلف، وفي فيلم الشيطانة التي أحبتني، مع إنه فيلم شربات والناس بتحبه أوي قلت لأ لازم أغير، وابتديت أكبر ولازم أغير أدواري مع إني ما كنتش وصلت لسه لسن الـ 40 عامًا، علشان عمري الفني يطول لازم أقدم شكل جديد في أدائي".

وأشارت لبلبة: "فيلم خلي بالك من جيرانك، قالوا لي إن الشخصية تعبر عني في الحقيقة وأخواتي قالوا لي فيه مشاهد كأنك ما مثلتيش ودي شخصيتك".

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فيلم رفضت لبلبة المشاركة فيه

ولفتت: "أبعد دور عن شخصيتي كان في فيلم ليلة ساخنة، وجنة الشياطين، وفيلم النعامة والطاووس ما كنتش عايزة أعمله لإن وقتها مكنتش الرقابة متفتحة أوي زي دلوقتِ والموضوع كان شائك جدًّا وعدم قدرة الرجل مع زوجته كان موضوع صعب والفيلم اترفض من صلاح أبو سيف 3 مرات".

وتابعت: "لما رُحت لدكتورة نفسية علشان آخد رأيها في فيلم النعامة والطاووس علشان أمثل الدور، قالت لي إن تعبيراتها بتبقى عادية وما عجبنيش كلامها وبعدين فيه كلام اتكسف إني أقوله فقالت لي ده مكتوب في القرآن فقلت خلاص انا هعمل الفيلم".

 

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لبلبة الفنانة لبلبة منى الشاذلي فيلم خلي بالك من جيرانك فيلم النعامة والطاووس

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