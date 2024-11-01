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رياضة

سر إجراء كولر لمران الفريق في اليوم التالي لأي مباراة للأهلي

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني لفريق الأهلي، فيتو

أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه سعيد بتتويج الأهلي بلقب "كأس القارات الثلاث" والذي أطلق عليه بطولة "نصف العالم أو الأرض"، مشيرًا إلى أن الأهلي توج باللقب تحت مظلة "فيفا"، وسيحصل على مليوني دولار.

وقال عبر بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي أعلن تعيين عماد فاروق بشكل رسمي عن طريق محمد رمضان المدير الرياضي، ولكن لا نعرف السر وراء رحيله عن النادي، وعماد هو من أعلن الرحيل عن النادي، وهذه مفارقة وأمر غير مفهوم بالنسبة لي".

وأضاف: "كل فرد يقوم بالدور الذي يفرضه عليه نطاق عمله فقط، والنجاح لا ينسب لشخص واحد، وجمهور الأهلي له الفضل العظيم في التتويج ببطولتي السوبر المصري ثم كأس القارات الثلاث، واستاد القاهرة يكون "مرعب" لأي لاعب لم يسبق له التواجد داخله، وهو ما حدث للاعبي العين الذين أذهلهم جمهور القلعة الحمراء".

وزاد: "النادي الأهلي نجح في استغلال أخطاء العين الإماراتي، بسبب حالة الخوف والقلق لديهم، سواء في الهدف الأول لـ وسام أبوعلي الذي استغل خطأ إعادة الكرة من يحيى نادر، ثم الخطأ الآخر في ركلة الجزاء لـ عمر كمال عبدالواحد، الخوف والرعب كان واضح على اللاعبين ومدربهم كريسبو".

 

خطة كولر لتجهيز لاعبي الأهلي

وواصل: "مارسيل كولر لديه خطة معينة في تجهيز اللاعبين، ويصر على التدرب في اليوم التالي من أجل اكتشاف أي إصابة سريعا لأن هناك بعض الإصابات لا تظهر في وقت المباريات، والمران يكون استشفائي خفيف، بالنسبة للأساسيين، بينما البدلاء يتدرب بصفة عادية ويحصل على حمل تدريبي قوي، ثم يحصل الفريق بالكامل على إجازة".

وأكمل: "فريق العين يضم لاعبين أجانب كثيرين، ولكن هناك بعض اللاعبين منهم لا يتحملون الضغوط، حتى أنني سمعت كريسبو مدربهم وهو يقول أن التتويج بكأس آسيا كان معجزة بالنسبة لهم".

وختم: "هناك بعض المدربين تؤثر سلبيًّا في بعض اللاعبين، وقد يشهد تراجع في مستوى بعض العناصر، وهو ما حدث مؤخرًا لبعض اللاعبين في الأهلي".
 

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