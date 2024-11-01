حمادة طلبة: الفوز على البنك الأهلي سيمنح الزمالك دفعة كبيرة في الدوري

أكد حمادة طلبة، نجم فريق الزمالك السابق، ضرورة تحقيق الفوز على البنك الأهلي وحصد الثلاث نقاط، مشددًا على أن الفوز سيساعد الفريق في بداية مشواره بالدوري.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى أن تكون بداية الزمالك مميزة في بطولة الدوري والبنك الأهلي فريق مميز ويمتلك لاعبين جيدين للغاية ومدير فني على مستوى عالٍ كابتن طارق مصطفى".

وأضاف: "على لاعبي الزمالك أن يلعبوا بروح قتالية من أجل حصد الثلاث نقاط وأن تكون البداية جيدة للقلعة البيضاء".