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رياضة

تامر عبد الحميد: جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهم سبب الفوز

جماهير الأهلي، فيتو
جماهير الأهلي، فيتو

تحدث تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، عن فوز الأهلي ضد العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

 

جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج إستاد المحور مع خالد الغندور: "فريق العين الإماراتي سيئ جدًّا والأهلي فايق بشكل كبير، جماهير الأهلي أمام العين حركت الصخر وهي سبب الفوز".

وأضاف: "الأهلي والزمالك حالة خاصة وهم الأقوى في إفريقيا".

وأكمل: "مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي هامة جدًا والبدايات تحدث الفارق في المنافسة على لقب الدوري، جوميز سيمنح محمد السيد العديد من الفرص وعليه استغلال الفرصة، هناك العديد من لاعبي الزمالك في قطاع الناشئين ممتازين".

واختتم حديثه: "سيراميكا يقدم موسمًا متميزًا الموسم المقبل ومباراة الأهلي خير دليل، الصفقات ستدعم الفريق بشكل كبير خلال الموسم المقبل".

 

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