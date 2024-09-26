منى الشاذلي توجه رسالة لشركة روتانا وشيرين، وعزيز الشافعي يعلق (فيديو)

شيرين عبد الوهاب، قال الملحن عزيز الشافعي، إن أغاني شيرين عبد الوهاب الجديدة حققت نجاحًا كاسحًا بشكل لم يكن متوقع على الإطلاق.

مفاجأة أغاني شيرين عبد الوهاب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "انتهيت من تلحين أغاني شيرين عبد الوهاب التي طرحتها مؤخرًا منذ عام ونصف، وكنت متخوفًا من عدم نجاحها في الوقت الحالي ولكن على عكس المتوقع حققت نجاحًا كاسحًا، وشيرين فاجأتنا بفضل اختيارها الأغاني بعناية واشتياق الجمهور لصوتها".

رسالة منى الشاذلي لشيرين وشركة روتانا

من جانبها وجهت منى الشاذلي رسالة لكل الأطراف بعد خلاف شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، قائلة: "شركة روتانا مثمرة ومنتجة وعريقة وصوت شيرين الرائع البديع أتمنى يوصلوا لنقطة نقدر نستمتع بالأغاني الجديدة بشكل فني وشرعي".

تعليق عزيز الشافعي

وعلق عزيز الشافعي: "أغاني شيرين نزلت في العالم كله واتعمل لها تغطية ولكن نفسي تنزل تاني بطريقة رسمية من خلال شركة روتانا ويكون فيه اتفاق".