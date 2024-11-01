دونجا: أنصح إدارة الزمالك بالتجديد لجوميز وبنتايك يستحق اللعب أساسيا

تحدث تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق، عن خسارة الفارس الأبيض لبطولة كأس السوبر المصري ضد نظيره الأهلي.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "حزين لعدم فوز الزمالك بدوري أبطال إفريقيا منذ 23 عامًا، لم أسجل سوى هدفًا واحدًا في دوري أبطال إفريقيا 2002 وهو هدف البطولة أيضا لم أسجل سوى هدفًا واحدًا فقط في مسيرتي أمام الأهلي".

وأضاف:"أداء الزمالك في المباريات الأخيرة ممتاز، وجوميز يجيد اللعب في المباريات الكبيرة هو نجح في الفترة الأخيرة بعد التتويج بالسوبر الإفريقي والوصول لنهائي السوبر المصري، أنصح مجلس إدارة الزمالك بسرعة التجديد له".

وأكمل: "محمود بنتايك قدم مباريات مميزة ويجب المشاركة بشكل أساسي، أما ميشالاك لم يقدم المردود الفني المطلوب حتى الآن عكس بنتايك".

جوميز تفوق علي كولر في السوبر الأفريقي

واختتم حديثه قائلًا: "جوميز تفوق تكتيكيًّا على كولر في السوبر الإفريقي ونجح في حصد اللقب عن جدارة".