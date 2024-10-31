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سياسة

زي النهارده، سقوط طائرتي "مصر للطيران ومتروجت" ومصرع ركابهما الـ 431

حطام طائرة الركاب
حطام طائرة الركاب المصرية، (بوينج بي767-300)، فيتو

31 أكتوبر، يوم حزين بالنسبة لمصر، وأهالي 431 شخصا، هم ركاب وأفراد طاقمي طائرتي "مصر للطيران"، و"متروجت"، اللتين سقطتا في مثل هذا اليوم من عامي 1999، و2015 على التوالي.


الكارثة الأولى، حدثت سنة 1999، حيث سقطت طائرة مصر للطيران "الرحلة 990" المسافرة من نيويورك إلى القاهرة قبالة شاطئ ولاية مساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية بعد نحو ساعة من إقلاعها. وأسفر الحادث عن مصرع 207 أشخاص كانوا على متن الطائرة.
أقلعت طائرة الركاب المصرية "تحتمس الثالث"، (بوينج بي767-300) في الرحلة رقم 990، التابعة لشركة مصر للطيران، وقبالة ساحل ماساتشوستس الأمريكي بعد نحو ساعة من إقلاعها سقطت فجأة ولأسباب مجهولة، وقتل في الحادث 217 شخصا، ولم ينج أحد من ركابها.
طاقم الطائرة كان يتكون من: أحمد الحبشي وجميل البطوطي وعادل أنور ورؤوف محيي الدين.

 

أكاذيب هيئة سلامة الطيران الأمريكية

وقد تعمد التقرير الذي أعدته هيئة سلامة الطيران الأمريكية إخفاء حقائق تتعلق بالحادث.
واستند إلى افتراض أن مساعد الطيار المصري البطوطي إسقاط الطائرة، وأنه السبب في سقوط الطائرة، في حين روى الكثير من أصدقائه وأقاربه أنه كان مثالا للتدين والأخلاق الحسنة بين زملائه، وهو والد لخمسة أطفال، وعمل طيارا بشركة مصر للطيران عام 1987، وكان قبلها طيارًا سابقًا في سلاح الجو المصري، وأمضى نحو 15 ألف ساعة طيران، أكثر من ثلثها على طائرات البوينج 767، وقام بتدريب العديد من الطيارين خلال سنوات خدمته في القوات الجوية المصرية وفي الطيران المدني خلال 35 عامًا.
من جانبها، نفت السلطات المصرية بشكل قاطع الزعم الوارد في التقرير الأمريكي عن أن البطوطي هو المسؤول الأول عن الحادث.


كارثة سقوط إيرباص A 321 في شرم الشيخ

وفي مثل هذا اليوم من عام 2015، انفجرت طائرة إيرباص A 321 في رحلتها رقم 9268 التابعة شركة طيران متروجت فوق شمال سيناء، كانت الطائرة في طريقها من منتجع شرم الشيخ إلى سانت بطرسبورج، بروسيا، وعلى متنها 224 راكبا (217 مسافرًا و7 من الطاقم) لقوا جميعا مصرعهم. 
أما عن تفاصيل الحادث، ففي صباح يوم السبت، 31 أكتوبر 2015، سقطت طائرة مدنية روسية من طراز إيرباص وسط سيناء، فى مدينة الحسنة؛ نتيجة عطل فنى فى المحركات وفقدان السيطرة على الطائرة وانقطاع الاتصال بأبراج المراقبة.

حطام  طائرة إيرباص A 321 ، فيتو
حطام  طائرة إيرباص A 321 ، فيتو

وعلى الفور، عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء (آنذاك)، اجتماعًا عاجلًا مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وحسام كمال وزير الطيران، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، للوقوف على موقف سقوط الطائرة الروسية بوسط سيناء.

فيما أشار السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء (وقتها)، إلى أن المهندس شريف إسماعيل قام بإيقاف زيارته إلى مدينة الإسماعيلية، ليعقد اجتماعا مع الوزارات والجهات المعنية لمتابعة حادث الطائرة المدنية الروسية التي سقطت بوسط سيناء.. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل غرفة عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف.

وأعلن مجلس الوزراء، أن وزارة الطيران المدنى أبلغت عن سقوط طائرة مدنية روسية وعلى متنها 217 راكبا و7 أفراد هم طاقم الطائرة.

وكانت الطائرة قد غادرت مطار شرم الشيخ حوالى الساعة 5.58 صباحا بتوقيت القاهرة متوجهة إلى مدينة سانت بطرسبورج، واختفت فى الساعة 6.20 صباحا من على شاشات الرادار، ورصدت طائرات القوات المسلحة حطام الطائرة بالقرب من الحسنة فى منطقة جبلية، وتم توجيه 45 سيارة إسعاف إلى منطقة سقوط الطائرة لإخلاء حالات الوفاة وأى مصابين بالتنسيق مع القوات المسلحة لمستشفيات السويس والقاهرة.

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وتم تشكيل مجموعة عمل إدارة الأزمة الخاصة بسقوط الطائرة الروسية فى وسط سيناء، وذلك برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعى، والطيران المدنى، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة والصحة.
كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 30 ألف قدم، ونفت الحكومة المصرية ما يتردد عن سقوط الطائرة بسبب عمل إرهابى، أو استهداف من الأرض.

 

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