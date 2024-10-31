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رياضة

ريال مدريد يستقر على خليفة أنشيلوتي الموسم الجديد

كارلو أنشيلوتي، فيتو
كارلو أنشيلوتي، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد، حسم مصير مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب نهاية الموسم الجاري 2024-2025، بعدما استقر على خليفته.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر تعيين تشابي ألونسو مدربا للفريق الملكي في الموسم المقبل. 

وسبق لمدرب باير ليفركوزن الحالي، اللعب بقميص الميرنجي بين عامي 2009 و2014 قبل انتقاله إلى بايرن ميونخ.

وبحسب المصدر ذاته، فإن ريال مدريد اتفق بالفعل مع ألونسو، على تولي منصب المدير الفني، خلفا لأنشيلوتي بنهاية الموسم الحالي.

منصب جديد لكارلو أنشيلوتي

لكن إدارة الريال لن تضحي بأنشيلوتي في الوقت ذاته، في ظل اعتباره جزءًا مهمًّا من النادي الإسباني، ومن المتوقع أن يعرض عليه فلورنتينو بيريز رئيس الملكي، منصبًا جديدًا.

وينوي بيريز، تعيين أنشيلوتي، كسفير لريال مدريد، عقب انتهاء رحلته كمدرب بملعب سانتياجو برنابيو، تقديرا له على حقبتيه الناجحتين مع الفريق.

وتعرض أنشيلوتي لانتقادات لاذعة هذا الموسم، في ظل تراجع مستوى فريقه، رغم امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين، خاصة على مستوى الهجوم.

 

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