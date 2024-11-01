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لزيادة الإنتاجية السمكية، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتولى تنمية بحيرة البردويل (إنفوجراف)

بحيرة البردويل، فيتو
بحيرة البردويل، فيتو
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافًا جديدًا تحت عنوان (لزيادة الإنتاجية السمكية.. جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتولى تنمية بحيرة البردويل).

 

تنمية بحيرة البردويل

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل، مشيرًا إلى أن الهدف من إسناد هذه المهمة للجهاز هو العمل على التنمية الاقتصادية للبحيرة، وإعادة بحيرة البردويل لما كانت عليه؛ حيث سيتم تطوير مراسي الصيد؛ لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول؛ بما يُسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين في البحيرة.

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