دليلك الكامل لحجز شقق سكن مصر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل التقديم وحجز شقق مشروع سكن مصر ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن.

وننشر دليلك الكامل للتقديم والحجز:

خريطة طرح شقق سكن مصر

-القاهرة الجديدة:

700 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 133م².



- 6 أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 118م².



-حدائق أكتوبر:

435 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



-أكتوبر الجديدة:

300 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 115م².



الشروق:

35 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².





المنيا الجديدة:

34 وحدة "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 115م².



غرب قنا:

246 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 118م².



ناصر (غرب أسيوط):

310 وحدات "سكن مصر" بمساحات من 106م² إلى 130م².



دمياط الجديدة:

160 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 106م² إلى 130م².



العلمين الجديدة:

600 وحدة "سكن مصر" بمساحات تتراوح من 110م² إلى 133م².

أسعار شقق سكن مصر بالطرح الجديد

القاهرة الجديدة 11500 جنيه للمتر

حدائق أكتوبر 9600 جنيه للمتر

أكتوبر الجديدة 9900 جنيه

الشروق 11470 جنيهًا للمتر

العلمين الجديدة 15000 جنيه للمتر

دمياط الجديدة 11000 جنيه للمتر

المنيا الجديدة 8100 جنيه للمتر

غرب قنا الجديدة 7650 جنيهًا للمتر

ناصر الجديدة –غرب اسيوط 8150 جنيهًا للمتر



التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني).

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع.

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير).

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع.

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني.

شروط التقديم على شقق سكن مصر

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

-ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

3 لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة).

4. تعتبر أحكام القانون رقم (59) لســ 1979ـنة في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها – وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لـــ سنة2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون (119) لس 2008 سنة ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7. يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وإن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح دون أدنى مسئولية على الهيئة وأجهزتها.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز الوحدة حاليًا أو مستقبلا.

.10 لكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

13. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن