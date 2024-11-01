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حوادث

استدعاء الشهود في مقتل قهوجي على يد عامل بمصر الجديدة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية باستدعاء الشهود في مقتل قهوجي على يد عامل بمحل عصير في منطقة الكوربة بمصر الجديدة لسماع أقوالهم.

وقال المتهم: إن محله والمقهى جيران وعلى نفس رصيف الشارع، ويتقاسمان الرصيف في فرش الكراسي منذ زمن.

 

فرش الكراسي السبب

وأضاف المتهم أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات فتحولت إلى مشاجرة قام على إثرها بطعنه بسلاح أبيض سكين 8 طعنات فأسقطه غارقًا في دمائه.  


تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل.


على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

 وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن العامل بمحل عصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلًا.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة مصر الجديدة مصر الجديدة

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