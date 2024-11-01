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اقتصاد

1,522.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات شهر أكتوبر 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال شهر أكتوبر  نحو 1,522.3 مليار جنيه  في حين بلغت كمية التداول نحو 21,476 مليون ورقة منفذة على 2,757 ألف عملية.
 

و جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1,344.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 22,130 مليون ورقة منفذة على 2,395 ألف عملية خلال الشهر الماضي.


هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.47 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 92.53 % خلال الشهر.

 

تعاملات نهاية أكتوبر 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 31 أكتوبر 2024، آخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.208 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 30658 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 38026 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13452 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 8029 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 11224 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38%  عند مستوى 3168 نقطة.

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