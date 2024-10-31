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رياضة

نجم بايرن ميونخ يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة آرسنال

لاعبو بايرن ميونخ
لاعبو بايرن ميونخ

اقترب ليروي ساني نجم بايرن ميونخ الألماني، من العودة إلى الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل، عقب انتهاء عقده مع النادي البافاري بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن نادي آرسنال يهدف إلى التعاقد مع ليروي ساني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بناء على طلب من ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز الذي طلب إجراء تعزيزات بخط الهجوم بالتعاقد مع ساني.

وسبق لـ ساني أن عمل مع ميكيل أرتيتا في مانشستر سيتي، حينما كان مساعدًا لمدرب الفريق بيب جوارديولا خلال فترة تواجده في ملعب الاتحاد.

ما يعزز إتمام الصفقة انتهاء عقد الجناح الألماني مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، كما أنه ليس من ضمن خطط فينسنت كومباني مدرب الفريق البافاري، وهو ما يجعل أرسنال خيارًا قويًا للاعب.

وشارك ساني مع فريقه بايرن ميونخ في 8 مباريات بجميع المسابقات في الموسم الحالي، أحرز خلالها 3 أهداف.

بايرن ميونخ يضرب بوخوم بخماسية في الدوري الألماني 

من ناحية أخرى، اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه بوخوم بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب رور ستاديون، مساء الأحد الماضي، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف بايرن ميونخ وترتيب الفريقين

وسجل خماسية بايرن ميونخ كل من مايكل أوليسيه (16) وجمال موسيالا (26) وهاري كين (57) وليروي ساني (65) وكينجسلي كومان (71).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير، ليستعيد البافاري الثقة بعد سقوطه الكبير في دوري الأبطال برباعية أمام برشلونة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوخوم

وضم تشكيل العملاق البافاري كالتالي:

مانويل نوير - دايوت أوباميكانو - مين جاي - جوشوا كيميتش - هاري كين - كينجسلي كومان - بالينيا - أوليسيه - ألفونسو ديفيز - لايمر - جمال موسيالا.

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