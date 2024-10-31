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رياضة

كأس الرابطة الإنجليزية، تأهل آرسنال وتشيلسي يودع البطولة أمام نيوكاسل

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

حقق فريق آرسنال الفوز على نظيره بريستون نورث إيند بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، في دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل هدف آرسنال الأول البرازيلي جابرييل جيسوس بعد تمريرة حاسمة من كيور، وفي الدقيقة 33 سجل إيثان الهدف الثاني في المباراة لصالح الجانرز، وفي الدقيقة 57 سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث.

 

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في حين ودع تشيلسي بطولة كأس رابطة المحترفين من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام نيوكاسل بنتيجة 2-0.

وسجل الهدف الأول لفريق نيوكاسل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 26 سجل ديساسي لاعب تشيلسي هدفا بالخطأ في مرماه.

 

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