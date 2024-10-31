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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع المعروض النقدي 29.6% خلال سبتمبر على أساس سنوي

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

كشفت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، عن ارتفاع المعروض النقدي (ن2) في مصر بنسبة 29.59% في نهاية شهر سبتمبر 2024 على أساس سنوي.

 

المعروض النقدي يصل إلى نحو 11.081 تريليون جنيه

ووصل المعروض النقدي إلى نحو 11.081 تريليون جنيه، وهو ما يعادل 226.61 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 8.551 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2023.

وسجل المعروض النقدي على أساس شهري زيادة بنسبة 1.7% مقارنة بما سجله في نهاية أغسطس عند 10.895 تريليون جنيه.

وارتفع المعروض النقدي (ن2)  خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 24.8% مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر 2023 عند 8.878 تريليون جنيه.

 

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