رسميًّا البنك المركزي المصري يعلن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

سعر الدولار ، ترصد “فيتو” أولًا بأول حركة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

حركة الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا غير مسبوق أمام الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، ليسجل رسميا نحو 49 جنيهًا في البنك المركزى المصري، لأول مرة منذ منتصف تعاملات أغسطس الماضي.

وترصد “فيتو” على مدار الساعة سعر الدولار فى البنوك المصرية، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 48.90 جنيه للشراء و49.00 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 48.89 جنيهًا للشراء و48.99 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 48.89 جنيهًا للشراء و 49 جنيهًا للبيع.

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سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 48.90 جنيه للشراء و 49 جنيه للبيع.