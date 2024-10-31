أكسيوس: إيران تستعد لشن هجمات على إسرائيل خلال الأيام المقبلة

ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، أن إيران تستعد لشن هجمات على إسرائيل خلال الأيام المقبلة، ردا على الهجوم الأخير الذي شنته تل أبيب على طهران.

إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل خلال أيام

وأكد الموقع الأمريكي في تقريره، أنه من المتوقع تنفيذ الهجوم الإيراني على إسرائيل باستخدام عدد كبير من المسيرات والصواريخ الباليستية.

وأوضح موقع أكسيوس، أن العديد من المسؤولين في إسرائيل، أكدوا أن الهدف من الهجوم الإيراني المتوقع تجنب أي هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران

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