الخميس 31 أكتوبر 2024
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دين ودنيا

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الشيخ خالد الجندي،
الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: إن الفريضة الغائبة عن معظم المسلمين هى العلم، موضحًا أن هناك فريضة تسمى "الإعداد" جاءت بصيغة أمر من الله تعالى، في قوله: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ"، وهو أمر يوجب التكليف.

خالد الجندي: لا بد من أن يكون هناك فقه يعرف بفقه الإعداد

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، على أهمية مرحلة الإعداد التي يعيشها المسلمون في هذا الوقت، وأنه لا بد من أن يكون هناك فقه يعرف بفقه الإعداد، الذي يتمثل في الاستعداد لكل خطب بعتاده قبل مواجهته. 

واستشهد بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، ليؤكد أهمية الصبر والمرابطة كجزء من هذا الإعداد.

وعبّر عن امتنانه لله تعالى، لأنه أنعم عليه بمجالسة العلماء وفهم الدين، كما شكر الأزهر الشريف وكل القائمين على العلم.

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