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تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية القيادة ASULA بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس تخرج الدفعة الأولى من أكاديمية القيادة ASULA وتكريم اكثر من مئتي طالب خاضوا التدريب، كما شهد الحفل تنصيب الهيكل التنظيمي للكليات للعام الجامعي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

تخرج الدفعة الاولى من أكاديمية القيادة ASULA بجامعة عين شمس

ويأتي ذلك تحت رعاية  محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس واستكمالا لرؤية الجامعة المستنيرة وحرصها الدائم على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب ورفع المستوى الثقافي والعلمي لهم،والحرص على دعم الطلاب كافه وطلاب أسرة من أجل مصر بشكل خاص. 

وفي كلمته أبدى رائد أسرة طلاب من أجل مصر  سعادته بالأكاديمية والتي كانت بمثابة تجربة فريدة أضافت للجميع مهاراتٍ وخبراتٍ. 

حيث شهدت الأكاديمية معسكرات وبرامج تدريبية قُدمت فيها دروسٌ ثمينة في القيادة، وتنمية مهارات اتخاذ القرار، وتنظيم الوقت، وحل المشكلات، وغيرها من المهارات الأساسية التي تُعدّ من ركائز النجاح في أي مجال.

واضاف  انه منذ انطلاقتها، كانت أكاديمية القيادة نموذجًا رياديًا غير مسبوق في جامعة عين شمس، بل وعلى مستوى الجامعات المصرية، حيث نجحت في تشكيل دفعة متميزة من القادة الواعدين. 

وجعلت من هؤلاء الطلاب قصة نجاح  تُحكى. كما قدم سيادته الشكر لقطاع التعليم والطلاب على الدعم اللا محدود الذي يقدمه للطلاب.

وقدم فريق اكابيلا جامعة عين شمس عرضا فنيا فريدا كما قدم كورال اون بقياده المايسترو محمود صابر عددا من الأغنيات والميدلي التي لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور

يذكر ان برامج إعداد القيادات الطلابية تركزت الى تطوير العديد من المهارات الشخصية المختلفة مثل ( القيادة - التواصل الفعال - العرض والتقديم - ادارة الوقت - العمل الجماعي - التخطيط الاستراتيجي - التفكير الإبداعي - طرق حل المشكلات - تحديد الأهداف )، والتدريب الميداني المتواصل بالإضافة إلي ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية وتمارين اليوجا والتأمل  ، بما يسهم في تعزيز الصحه البدنية والنفسية، وتفريغ طاقات الطلاب  بشكل إيجابي، وصولًا إلى بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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