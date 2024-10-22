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رياضة

موعد مباراة ميلان وكلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

يواجه فريق ميلان الإيطالي نظيره كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2024-25،  على ملعب سان سيرو بالعاصمة روما.

موعد مباراة ميلان وكلوب بروج


وتقام مباراة ميلان وكلوب بروج في تمام الـ 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وينقل اللقاء قناة بي إن سبورتس 2 إتش دي بتعليق عصام الشوالي.

ويدخل ميلان اللقاء، بدون أي نقاط بعدما تعرض لهزيمتين في الجولتين الماضيتين، الأولى كانت لحساب  ليفربول في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لهدف، والثانية كانت لحساب باير ليفركوزن بهدف نظيف.

 بينما يدخل فريق كلوب بروج اللقاء  وفي جعبته ثلاث نقاط من مواجهتين، إذ تلقى هزيمة في الجولة الأولى ضد بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة، قبل أن ينتصر على شتورم جراتس النمساوي بهدف نظيف في الجولة الماضية.


يعاني الفريق الإيطالي أوروبيًا في السنوات الأخيرة، إذ فاز في 9 مباريات فقط من آخر 33 مباراة له في بطولة دوري أبطال أوروبا، وحال تعرضه لهزيمة اليوم، سيتلقى الهزيمة الثالثة تواليًا في دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في التاريخ.


 التشكيل المتوقع لميلان

من المتوقع أن يعتمد ميلان على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: مايك مينيان.

الدفاع: دافيد كالابريا، سيمون كايير، تيو هيرنانديز، مالك ثياو.

الوسط: إسماعيل بن ناصر، رادجا ناينجولان، ساندرو تونالي.

الهجوم: رافائيل لياو، أوليفييه جيرو، أنتي ريبيتش.

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