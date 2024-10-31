وزير الخارجية والهجرة يصل أوغندا

وصل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أوغندا اليوم 31 أكتوبر فى زيارة ثنائية.

ومن المقرر أن يسلم رسالة إلى الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني من رئيس الجمهورية، يعقب ذلك جلسة مباحثات مع الجنرال جيجى أودونجو وزير خارجية أوغندا.

كما يعقد الوزير عبد العاطي لقاءات مع مجموعة من رجال الأعمال الأوغنديين، وممثلي الجالية المصرية في أوغندا.