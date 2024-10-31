الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إرسال عينة من مخدرات عثر عليها مع ديلر الشيخ زايد للمعمل الكيميائي

مخدر البودرة
مخدر البودرة

أمرت نيابة الجيزة بإرسال عينة من مضبوطات عثر عليها مع تاجر مواد مخدرة في مدينة الشيخ زايد، يشتبه في كونها من مخدر البودر، لإعداد تقرير واف عنها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بقيام أحد الأشخاص في الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات تبين قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة " مخدر البودر"، وترويجها بين عملائه في مدينة الشيخ زايد.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر البودر، معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة الجيزة مدينة الشيخ زايد أمن الجيزة قسم شرطة الشيخ زايد

مواد متعلقة

حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الشيخ زايد

الأكثر قراءة

خريطة سقوط الأمطار الغزيرة الرعدية في المحافظات غدا

بيان عاجل للقوات المسلحة بشأن حقيقة مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

اديني عمر وارميني في البحر، أول ظهور للناجي الوحيد من بين 13 مصريا غرقوا بالمتوسط

اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات

محمد معيط يكشف توقعاته للمراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي

حكم الجماع ليلة الجمعة ويومها والأحاديث الواردة فيه

هل يشهد الجنيه تعويما جديدا في الفترة المقبلة؟ وزير المالية السابق يوضح

منوعات

المزيد

موجة غضب واسعة في تركيا بسبب حصان، ما القصة؟

ارتفاع ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 155 قتيلا (فيديو)

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الخميس 31-10-2024 بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك اليوم الخميس 31-10-2024

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة غسل النبي من الجنابة، و4 حالات يجب فيها الاغتسال

ما هي الفريضة الغائبة عن المسلمين؟ خالد الجندي يجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (2 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads