إرسال عينة من مخدرات عثر عليها مع ديلر الشيخ زايد للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة الجيزة بإرسال عينة من مضبوطات عثر عليها مع تاجر مواد مخدرة في مدينة الشيخ زايد، يشتبه في كونها من مخدر البودر، لإعداد تقرير واف عنها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بقيام أحد الأشخاص في الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وبإجراء التحريات ومن خلال جمع المعلومات تبين قيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة " مخدر البودر"، وترويجها بين عملائه في مدينة الشيخ زايد.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط بحوزته كمية من مخدر البودر، معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.