الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الشيخ زايد

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

أمرت نيابة زايد، بحبس عاطل لحيازته مخدر البودر في الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

 

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

 

القبض على عاطل بالشيخ زايد

 

تمكنت من ضبط عاطل في الشيخ زايد لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابة زايد اخبار الحوادث الشيخ زايد النيابة العامة

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

التوقيت الشتوي، احذر التعامل بمحافظ الكاش لشركات المحمول خلال هذه الفترة

كواليس رحيل المعد النفسي الجديد للنادي الأهلي

الأعلى للجامعات الخاصة يوافق على مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى 5 سنوات

رابط الاستعلام عن نتيجة المقبولين مبدئيا لوظائف الهيئة القومية للبريد

منوعات

المزيد

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads