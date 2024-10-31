حبس عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الشيخ زايد

أمرت نيابة زايد، بحبس عاطل لحيازته مخدر البودر في الشيخ زايد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر البودر، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها.

القبض على عاطل بالشيخ زايد

تمكنت من ضبط عاطل في الشيخ زايد لحيازته كمية من مخدر البودر بقصد الاتجار، وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر البودر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.