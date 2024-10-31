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رياضة

بمشاركة تريزيجيه، تعادل سلبي بين السد والريان بالشوط الأول في الدوري القطري

السد والريان، فيتو
السد والريان، فيتو

الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة السد أمام الريان بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد جاسم بن حمد، في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

تشكيل الريان أمام السد

تشكيل السد ضد الريان

 

ويحل فريق السد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في 3 وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 15.

بينما يحل فريق الريان في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في 4 وتسجيل 13 هدفًا وتلقي 16.

تاريخ مواجهات السد ضد الريان

ويتفوق السد على الريان في عدد مرات الفوز خلال آخر 15 مواجهة جمعتهما، حيث تمكن من الفوز في 11 مباراة مقابل 4 للريان، بينما لم يسبق أن تعادلا طيلة هذه المواجهات وسجل السد 34 هدفا مقابل 16 هدفا للريان.

وتبادل الفريقان الفوز في مواجهتي الموسم الماضي، فقد فاز السد في القسم الأول برباعية نظيفة قبل أن يرد الريان بالنتيجة ذاتها في القسم الثاني.

 

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الريان السد الدوري القطري دوري نجوم قطر

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