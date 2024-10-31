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بعد انعقاد الملتقى التربوي السابع، تطوير المهارات التقييمية للمعلم والفكر النقدي والإبداعي للطلاب أبرز التوصيات

الدكتور المندوه الحسيني
الدكتور المندوه الحسيني
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أصدر الملتقى التربوي السابع والذي اختتمت فعالياته قبل قليل عددًا من التوصيات التى تعد بمثابة أسس تربوية وتعليمية تستطيع مواكبة العصر وخاصة فيما يتعلق بالتقييم التربوى، وجاء الملتقى التربوي السابع بعنوان " التقييم التربوي...تحديات وحلول إبداعية ". 

الملتقى التربوي السابع لمدارس الحسام والحسام المتكاملة والمستقبل بالجيزة

 و صدرت  التوصيات لتبرز دور التقييم  التربوي والأساليب الجديدة التى اوضحتها فعاليات اليوم. وكان منها العمل على تطوير الأداء التعليمى والتقييمى من خلال فهم المعلمين لأهمية التقييم التربوي كأداة لتحسين أداء الطلاب وتطوير ممارسات المعلمين التعليمية.

 

وبالتأكيد فإن البداية تأتى بالتعريف المحدد والواضح لهذا التقييم والذى يتماشى مع العصر واستخداماته فى قياس الإنجاز ومتابعة تقدم الطلاب نحو تحقيق الأهداف التعليمية وكذلك العمل على اعداد أدلة إرشادية لصياغة الأسئلة الموضوعية حسب الأنواع المختلفة للأسئلة.

وكان لزاما ان تشجع تلك التوصيات القائمين على عملية التقييم خارج المدرسة وداخلها على استخدام الأسئلة التى تقيس الفهم النقدى والإبداعى بديلا عن الحفظ. 

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بحضور كبار رجال التعليم، ختام فعاليات الملتقى التربوي السابع بجامعة القاهرة

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مديرة الأكاديمية المهنية للمعلمين في الملتقى التربوي السابع: المعلم أساس عملية التقييم

وأيضا التوسع فى برامج التنمية المهنية وورش العمل التدريبية حول صياغة أدوات التقييم للمختصين بالتدريس بالمراحل التعليمية المختلفة وتخصيص دورات متقدمة للمعلمين فى التقييم التربوي وادواته الفعالة.

أبرز التوصيات تدريب المعلمين

ولأن المعلم هو الأصل فى العملية التعليمية فقد كانت أبرز التوصيات تدريب المعلمين على كيفية صياغة الأسئلة التى تتماشى مع المستوى الدراسى للطلاب، أيضا تم توجيه المعلمين لوضع معايير واضحة عند تقييم مشاريع الطلاب وتقديم التغذية الراجعة المستمرة، وكذلك دعم المعلمين بموارد ومصادر إضافية تشمل كتب ومراجع عربية وأجنبية ونماذج تفاعلية فى التقييم التربوي.

و إيمانا من صناع الملتقى بأهمية التشجيع والذى يكون مرادفا فى الكثير من الأحيان للتقييم فقد تمت التوصية بضرورة تعزيز التقييم الذاتي للطلاب من خلال إمدادهم بالمهارات التى تساعدهم على تقييم ذواتهم. وكذلك دمج التقييمات العملية والواقعية وتنوعها لمختلف المراحل الدراسية.

و استخدام الأنشطة والمهارات التربوية فى تقييم الفكر النقدى والمهارى للطلاب والتوجيه بتطوير ورعاية الابتكار والإبداع لدى الطلاب وفى المنظومة التعليمية بشكل عام.

توصيات أهمية خاصة لمرحلة رياض الأطفال

وأولت التوصيات أهمية خاصة لمرحلة رياض الأطفال حيث تمت التوصية بضرورة التقييم فى تلك المرحلة من خلال أدوات حياتية تناسب أعمارهم وتنمى من مهاراتهم الحسية والاجتماعية.

كذلك فقد أولى الملتقى أهمية لدور التقييم التعاونى باشراك المعلمين والطلاب فى مراحل التقييم المختلفة بما يحقق الفكر التفاعلى فى العملية التعليمية.

وأيضا توجيه القائمين على المناهج التعليمية بدمج استراتيجيات التقييم التكوينى ضمن المناهج وتعزيز ثقافة التحسين المستمر لدى الطلاب من خلال تدريبات وورش عمل حول التقييم الذاتى.

وكذلك تعزيز التعاون بين المدارس وتبادل الخبرات فيما يخص التقييم التربوى وتحقيق الجودة المستدامة. 

و لم يكن للملتقى التربوي أن يغفل الأطفال ذوى الهمم إذ اوصى بتقديم جلسات دعم متخصصة لتقييم الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بما يناسب احتياجاتهم.

ومن التوصيات الهامة جاء التوجيه بضرورة تطوير نظم تقييم تتيح تحليلا مستمرا لبيانات الطلاب، وبرزت أيضا التوصية بالاستفادة من أسلوب التقييم بالمشروعات لقياس مهارات البحث والتحليل لدى الطلاب، كذلك بضرورة تشجيع استخدام التقييم بالمشروعات كأداة لتقييم الابتكار والإبداع الفردي والجماعي للطلاب.

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الملتقى التربوي السابع جامعة القاهرة مدارس الحسام

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