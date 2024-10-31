وزير الإسكان ونظيره الصيني يتفقدان أبراج الداون تاون بالعلمين الجديدة (صور)
اصطحب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظيره نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، فى جولة بأبراج الداون تاون وأبراج المنطقة الشاطئية، وغيرهما من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وقدم له شرحًا وافيًا عن حجم الإنجاز الكبير الذى حققته الدولة المصرية بمدينة العلمين الجديدة فى وقت قياسى.
وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة شرعت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى تنفيذ مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والتى تعد باكورة التنمية بإقليم الساحل الشمالى الغربى، الذى توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لما يتمتع به من مقومات تضعه على قائمة الوجهات السياحية العالمية، وقد أسهمت مدينة العلمين الجديدة، بشكل مباشر فى تنمية مدينة رأس الحكمة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى رغبة الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تعميق وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان الصينية، والشركات الصينية، حيث رحب نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، بمزيد من التعاون مع مصر، وأبدى إعجابه الشديد بما حققته الدولة المصرية من نهضة عمرانية كبيرة، وخاصة في مدينة العلمين الجديدة.
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